-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн
https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn
Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Добавлено: Чт 11 июн, 2026 15:56
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн
https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn
Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:33
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Безкоштовне паркування на залізничному вокзалі Києва з Mastercard World Elite від Private banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/bezkoshtovne ... taskombank
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
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