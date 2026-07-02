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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Сообщение Добавлено: Чт 11 июн, 2026 15:56

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн

https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn

Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:33

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Безкоштовне паркування на залізничному вокзалі Києва з Mastercard World Elite від Private banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/bezkoshtovne ... taskombank

Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
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Сообщения: 2394
С нами с: 01.09.17
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
 
 
  #<1 ... 891011
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