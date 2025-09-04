Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Добавлено: Ср 24 июн, 2026 20:36
VASH писал(а):
Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Я після обіду не міг зайти на їх сайт, також не давало купити Білогорськ у Дії, потім зміг зайти і папери з'явилися, але вже по вищий ціні. Зараз теж сайт працює нерівно.
Кінто так і не налив, Приват із запізненням.
Сенс був перший, потім Газ, потім ІСЮ//))
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asti
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Добавлено: Чт 25 июн, 2026 11:51
Зайшов в ІКУ а там з цьогорічних один Бахмут продається. Приховали чи все розкупили ?
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angra
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Добавлено: Пн 29 июн, 2026 14:42
Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
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посетитель
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Добавлено: Пн 29 июн, 2026 14:47
посетитель писал(а):
Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?
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moveton
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Добавлено: Пн 29 июн, 2026 14:54
moveton писал(а): посетитель писал(а):
Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?
В смысле?деньги ещё не пришли.
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посетитель
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Добавлено: Пн 29 июн, 2026 15:00
посетитель писал(а):
В смысле?деньги ещё не пришли.
Это очевидно, раз в обработке. Но "Отправил на вывод" - это сколько месяцев назад было, что прям "Ох и долго"?
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moveton
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Добавлено: Пн 29 июн, 2026 15:05
Как разблокировали после продажи так и отправил через минуту.В час примерно.
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посетитель
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Добавлено: Пн 29 июн, 2026 15:08
Наслышан что у ику долго с этим, поэтому с самого утра и начал.Но, блин, что весь день на это уйдет не ожидал.
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посетитель
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Добавлено: Вт 07 июл, 2026 17:39
ICU сьогодні, кошти за продані овдп о 9:00 зайшли на картку о 18:07. З 11:00 висіли у гаманці як заблоковані, без рухів. Вчора без проблем, 11:40 кошти на рахунку. Хтозна як у них там.
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vadik1400
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:22
Кожна друга спроба тепер закінчується відпискою.
Вітаю!
Перепрошуємо за тимчасові незручності! Наразі спостерігаються технічні складнощі у взаємодії з біржею, тому ваша заявка на продаж цінних паперів перебуває в черзі.
Ми вже працюємо над усуненням проблеми і зробимо все можливо, щоб відновити коректну роботу якнайшвидше.
Щойно операцію буде завершено, система автоматично ініціює виведення коштів на ваш банківський рахунок.
Щиро дякуємо за розуміння
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ukr0014959
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