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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142
Сообщение Добавлено: Ср 24 июн, 2026 20:36

  VASH писал(а):Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Я після обіду не міг зайти на їх сайт, також не давало купити Білогорськ у Дії, потім зміг зайти і папери з'явилися, але вже по вищий ціні. Зараз теж сайт працює нерівно.
Кінто так і не налив, Приват із запізненням.
Сенс був перший, потім Газ, потім ІСЮ//))
asti
 
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Сообщение Добавлено: Чт 25 июн, 2026 11:51

Re: Ринок ОВДП

Зайшов в ІКУ а там з цьогорічних один Бахмут продається. Приховали чи все розкупили ?
angra
 
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Сообщение Добавлено: Пн 29 июн, 2026 14:42

Re: Відгуки про ICU

Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.
посетитель
 
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Сообщение Добавлено: Пн 29 июн, 2026 14:47

  посетитель писал(а):Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.

Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?
moveton
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Сообщение Добавлено: Пн 29 июн, 2026 14:54

  moveton писал(а):
  посетитель писал(а):Ох и долго у них деньги от продажи получить.В полдевятого продал.В час только разблокировали. Отправил на вывод.До сих пор в обработке висит.

Это сколько месяцев назад было, что ожидание обработки стало напрягать?


В смысле?деньги ещё не пришли.
посетитель
 
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Сообщение Добавлено: Пн 29 июн, 2026 15:00

  посетитель писал(а):В смысле?деньги ещё не пришли.

Это очевидно, раз в обработке. Но "Отправил на вывод" - это сколько месяцев назад было, что прям "Ох и долго"? :wink:
moveton
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Сообщение Добавлено: Пн 29 июн, 2026 15:05

Re: Відгуки про ICU

Как разблокировали после продажи так и отправил через минуту.В час примерно.
посетитель
 
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Сообщение Добавлено: Пн 29 июн, 2026 15:08

Re: Відгуки про ICU

Наслышан что у ику долго с этим, поэтому с самого утра и начал.Но, блин, что весь день на это уйдет не ожидал.
посетитель
 
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 17:39

Re: Відгуки про ICU

ICU сьогодні, кошти за продані овдп о 9:00 зайшли на картку о 18:07. З 11:00 висіли у гаманці як заблоковані, без рухів. Вчора без проблем, 11:40 кошти на рахунку. Хтозна як у них там.
vadik1400
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:22

Re: Відгуки про ICU

Кожна друга спроба тепер закінчується відпискою.

Вітаю!

Перепрошуємо за тимчасові незручності! Наразі спостерігаються технічні складнощі у взаємодії з біржею, тому ваша заявка на продаж цінних паперів перебуває в черзі.

Ми вже працюємо над усуненням проблеми і зробимо все можливо, щоб відновити коректну роботу якнайшвидше.

Щойно операцію буде завершено, система автоматично ініціює виведення коштів на ваш банківський рахунок.

Щиро дякуємо за розуміння
ukr0014959
 
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  #<1 ... 39404142
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