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за темой Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 453454455456 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 8 2- Погане. Некомпетентне. 20% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 5 Всего голосов : 35 Добавлено: Чт 02 июл, 2026 10:03 Re: Таскомбанк Hella писал(а): Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять? Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?

Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был и пункт 1.8 в действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.



Hella писал(а): В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна . В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна

Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит. Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был ив действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит. Последний раз редактировалось moveton Чт 02 июл, 2026 10:04, всего редактировалось 1 раз. moveton

Сообщения: 7171 С нами с: 23.03.18 Благодарил (а): 141 раз. Поблагодарили: 916 раз. 3 2 16 1 Добавлено: Чт 02 июл, 2026 10:04 Hella писал(а): moveton

Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?

В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна . Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"... Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна. Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"...

А чем еще он мог взять? А чем еще он мог взять? nord Сообщения: 654 С нами с: 25.07.22 Благодарил (а): 22 раз. Поблагодарили: 36 раз. 1 Добавлено: Чт 02 июл, 2026 11:26 Re: Таскомбанк Лично для меня триггером стало их введение тарифов как бы так сделать что бы клиент 150 платить по любому )...и цирк когда то вводили , то отменяли то переписывали , а мы тут собирали целые консилиумы как их изменения трактовать...) это смотрелось как действия наперсточника ,а не банка с его тарифным комитетом ))) , поэтому я проголосовал ногами ..и увел семью ...а до этого так же был много лет клиентом и помню время как нам хотелось заиметь их кредитку....) все до того наработанное банк спустил в унитаз к сожалению . -VICTOR-

Сообщения: 7389 С нами с: 15.08.12 Благодарил (а): 415 раз. Поблагодарили: 1346 раз. 1 Добавлено: Пт 03 июл, 2026 14:39 nord Это я об атаке на Киев.



А так да, закрыла я сегодня карту, начальница отделения проверила - подпадаю под все условия бесплатной карты, но абонплата - это другое. За один раз обнулили мой кэшбек за полгода (я мало пользовалась картой), так что потери они себе вернули ). А клиентка будет думать, что дальше делать, т.к. впечатление осталось неприятное.

З.Ы. Смс пришло, что с августа снова будут меняться тарифы . Это я об атаке на Киев.А так да, закрыла я сегодня карту, начальница отделения проверила - подпадаю под все условия бесплатной карты, но абонплата - это другое. За один раз обнулили мой кэшбек за полгода (я мало пользовалась картой), так что потери они себе вернули ). А клиентка будет думать, что дальше делать, т.к. впечатление осталось неприятное.З.Ы. Смс пришло, что с августа снова будут меняться тарифы Hella Сообщения: 1331 С нами с: 25.08.09 Благодарил (а): 149 раз. Поблагодарили: 44 раз. Добавлено: Пт 03 июл, 2026 15:05 -VICTOR- писал(а): Лично для меня триггером стало их введение тарифов как бы так сделать что бы клиент 150 платить по любому )... Лично для меня триггером стало их введение тарифов как бы так сделать что бы клиент 150 платить по любому )...



Они добились своего . Интересно, сколько клиентов откажутся от кредитки на этих условиях, а ведь план по ним вряд ли уменьшат. Они добились своего. Интересно, сколько клиентов откажутся от кредитки на этих условиях, а ведь план по ним вряд ли уменьшат. Hella Сообщения: 1331 С нами с: 25.08.09 Благодарил (а): 149 раз. Поблагодарили: 44 раз. Добавлено: Вс 05 июл, 2026 10:44 З 5 червня новий бонус «нові кошти» +0,75% на депо 3, 6 або 9 місяців від 50000грн, оформлення -тільки у відділенні… У Вас закінчується депо, приходите у відділення, щоб забрати і знову відкрити з додатковим бонусом 0,75%-і тут Вам пояснюють, що таке «нові кошти». Потрібно щоб більш 30 днів пройшло, якщо Ви зняли їх з рахунку. На сайті чомусь таку дрібничку не вказали… Мабуть не дуже банку потрібні нові кошти, якщо ще й такі умови -під час постійних тривог треба їхати у відділення, онлайн не можна. vasylbel59

Сообщения: 7 С нами с: 10.09.19 Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 1 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:33 Re: Таскомбанк



https://news.finance.ua/ua/bezkoshtovne ... taskombank



Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року Безкоштовне паркування на залізничному вокзалі Києва з Mastercard World Elite від Private banking ТаскомбанкПропозиція діє до 31 грудня 2026 року Assistant_Portal

Сообщения: 2394 С нами с: 01.09.17 Благодарил (а): 79 раз. Поблагодарили: 6 раз. #<1 ... 453454455456 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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