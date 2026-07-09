Hella писал(а):Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?
Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был и пункт 1.8 в действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.
Hella писал(а):В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна .
Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит.
Последний раз редактировалось moveton Чт 02 июл, 2026 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Hella писал(а):moveton Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять? В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна . Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"...
Лично для меня триггером стало их введение тарифов как бы так сделать что бы клиент 150 платить по любому )...и цирк когда то вводили , то отменяли то переписывали , а мы тут собирали целые консилиумы как их изменения трактовать...) это смотрелось как действия наперсточника ,а не банка с его тарифным комитетом ))) , поэтому я проголосовал ногами ..и увел семью ...а до этого так же был много лет клиентом и помню время как нам хотелось заиметь их кредитку....) все до того наработанное банк спустил в унитаз к сожалению .
А так да, закрыла я сегодня карту, начальница отделения проверила - подпадаю под все условия бесплатной карты, но абонплата - это другое. За один раз обнулили мой кэшбек за полгода (я мало пользовалась картой), так что потери они себе вернули ). А клиентка будет думать, что дальше делать, т.к. впечатление осталось неприятное. З.Ы. Смс пришло, что с августа снова будут меняться тарифы .
З 5 червня новий бонус «нові кошти» +0,75% на депо 3, 6 або 9 місяців від 50000грн, оформлення -тільки у відділенні… У Вас закінчується депо, приходите у відділення, щоб забрати і знову відкрити з додатковим бонусом 0,75%-і тут Вам пояснюють, що таке «нові кошти». Потрібно щоб більш 30 днів пройшло, якщо Ви зняли їх з рахунку. На сайті чомусь таку дрібничку не вказали… Мабуть не дуже банку потрібні нові кошти, якщо ще й такі умови -під час постійних тривог треба їхати у відділення, онлайн не можна.