Потому мужа отвела ужалить. Не хочет утку за ним носить.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 19:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53
Прошу прощения, за неточность. Я имел в виду, что в РФ разрешены только российские вакцины:
Там упоминаются и остальные вакцины (Pfizer, Moderna и т.д.), но о каждой обязательно пишутся "побочки". Очень кратко, но так, чтобы прочитавший подумал, что теми вакцинами категорически не рекомендуется вакцинироваться, т.к. они очень вредны для здоровья. О российских вакцинах по "побочкам" от них ни слова.
Додано: Вів 19 жов, 2021 20:33
Не купила сертификат. Умница! Так и поступают доктора наук. Много пишут, но в критической ситуации и к семейнику оформляются и мужа/жену вакцинируют. И Долярчик завтра будет молодец. Видите, не столько идиотов в этом мире более того такие потом ещё всех круче нас агитируют, так что в нашем полку прибыло. Но блин, Латвия при 50% охвате в локдаун. РФ опять нерабочую неделю вводит... Сложно всё.
Додано: Вів 19 жов, 2021 20:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:16
Вакцина, действительно, не единственная. Есть ещё 2 или три, но тоже все российские и, видимо, их крайне мало, т.к. речь всё время идёт именно о Спутнике.
Но статья по ссылке весьма бредовая, собраны если не все, то многие сплетни и домыслы антиваксов. Причём сделано по рецепту, которым часто пользуются здесь на ветке - "я не против вакцинации, но нужно..." и далее домыслы, после которых у пересичного пропадает всякое желание вакцинироваться, если даже оно было. Но автор всегда может сказать: "А я что, я ничего". Хороший пример - Флер.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:36
Было в Москве:
Может, где ещё, не знаю.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну что же... Можно смело констатировать, что волна Киев уже накрыла. Теперь только держись.
Из чего такой вывод?
Вместо единичных случаев ургентные пациенты(травмы, сердечники и т д) с фоновым ковидом пошли волной. Даже нет смысла закрывать на две карантинные недели отделения, куда они поступили. Операционная плановая деятельность со среды в Киеве резко сворачивается. Прошу пристегнуть ремни потуже, взлетаем.
Додано: Сер 20 жов, 2021 05:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Истребин в фб знает ответ на вопрос, зачем нужна вакцинация :
За прошедшие сутки госпитализировано 5431 пациент. Из них :
- не вакцинировано - 5100 ( 93,5% )
- вакцинировано хотя бы одной дозой - 331 ( 6,5% )
С 11 октября госпитализировано 35712 пациентов, из них
- не вакцинированных - 33618 ( 93,8% )
- вакцинировано - 2094 ( 6,2% )
Но мудрый народ не спешит идти на вакцинацию, мудрый народ будет ждать еще пару лет что-бы провели исследование всех побочек. Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода . Примерно 5-15% будут год страдать от разных осложнений после перенесенного Ковида, такими как фиброзы, расстройство памяти, потеря внимания, потеря обоняния. Вообщем отличный букет что-бы доказать что вы свободные и независимые люди.
Стоит отметить что есть еще часть больных, которые даже не доедут до больницы, просто мест не хватает для всех. Берут на лечение пациентов у которых выше шанс на выздоровление, но эту статистку мы увидим через 3 месяца от Держстата.
Так что продолжайте и дальше считать вакцинацию глупость.
Додано: Сер 20 жов, 2021 06:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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