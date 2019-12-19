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Українці активно несуть
гроші в банки: що буде з...

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:20

  Surfer написав:
  ssnet написав:
  Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну

Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.


Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.


а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:04

  wild.tomcat написав:
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...


Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:04

Surfer при падении курса с 5 на 8 народ влетел оху-но плюс мараторий. но некоторым казалось мало хотим праздника дальше и получили-потом с 8- до 12 и с 12- до 30 и банкопад когда некоторым выдавали по 8 а на улице 27 так как банк был тупо заморожен .Сегодня имеем- Гончарук который говорит что он тупой и плюс ворьё которое сидит в Нацбанке и полностью отморозки в судовой системе и чинуши власти смотрят на народ как на бы-ло а про дыры в бюджете молчу-и кто то при этом несёт деньги в банк -тут банальная психиатрия
gering
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

gering
Давайте ради справедливости вспомним и о тех, кому выдавали по курсу 27, а за окном 24 :!:

И кто бы что не говорил, а люди которые последние 5 лет размещали депозиты в гривне остались в огромном плюсе.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:57

  Surfer написав:
  ssnet написав:
  Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну

Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.


Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.

+1. Жаль, люди плохо считают у нас и действуют по клише "Все говорят". Гривна выгодна для накопления в определенных случаях. Имея на руках 30к-40k usd уже можно смотреть в сторону инвестирования в ту же недвижимость, что намного выгоднее депозитов.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:03

Re: Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

Активно стовбляться, точніше застовбились хто встиг під смачні %% Ну а далі подивимось, вірю в зебілів, девал і новий ріст %%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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