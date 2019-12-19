Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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wild.tomcat написав: а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...
Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.
Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах ! считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.
Эта тема уже многократно обсуждалось на валютной ветке. Средние ставки в ГРН были много выше 17. Даже много выше 20%, и с учетом крайних лет с введенным налоге на депо и относительно низкими ставками. К консенсусу пришли на 20%. В итоге имеем, для простоты приведу таблицу - каждый может просчитать аналогичное :
20% - колонка гривнедепо 6%-баксодепо. по итогу 5,82 в грн против 4 в долларе. Конечные цены в грн приведены к долларовому эквиваленту по курсу 24,6 - хотя и он весьма виртуален - гривна в действительности гораздо крепче - только месяц назад курс был 23, и дальнейшее укрепление гривны временно приостановил внезапный миллиардный откуп НБУ, но это уже другая тема, таким образом, соотношения там еще круче в пользу гривнедепо.
Более интересная картина для тех кто входил в начале нулевых , с пятерочки - правые две колонки. Все же 90-е слишком далекое и сумбурное прошлое. Вот я например основные сумы заводил на депо примерно в это время - с пятерочки за бакс. 8,57:3,21 в пользу гривнедепо перед баксодепо. или почти 9-кратный подьем на гривнедепо в долларовом экевиваленте перед матрасниками.
Но на самом деле что по постам матрасников в этой ветке что в валютной - подавляющее большинство баксовлошенцев - самые настоящие матрасники . никакие не депозитчики. Это только понту ради они тут пытаются подсчеты вести , ошибаясь в элементарных цифрах , дескать что доллар что гривна примерно одинаковы даже с учетом всех девалов. Но такой наглый школьник манипуль , делающий детские ошибки, как вы - попадается впервые . Фигня это все - жалкая попытка оправдаться - когда каждый второй говорит про кеш , бегает по волнам в кедах и т.д. Более того вашу доллароматрасную сущность выдает то, что вы пытаетесь манипулировать данными давно ушедших дней, без очевидного сопоставления с нынешними реалями - теоретик мамкин, - ведь главный смысл - в теме статьи - как здесь правильно заметили при нынешних околонулевых ставках депо в валюте - что по сути эквивалентно хранению в матрасе или нести в банк на гривнедепо. Таким образом правильнее сравнивать реальное положение вещей с прицелом на будущее - гривнедепо и баксоматрасников-теоретиков, где счет 6:1 в пользу гривнедепо если считать с 1996 года или 9:1 с начала 00х с учетом всех девалов.
wild.tomcat написав: поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.
Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах ! считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.
друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.
wild.tomcat написав: поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.
Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах ! считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.
друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.