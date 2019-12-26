Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

Додано: Сер 29 січ, 2020 21:27

wild.tomcat написав: Surfer написав: wild.tomcat написав:

поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали. поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.



Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !

считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте : 500*(1+0,06)^22=1802 а не 2301.



Ха, да вы еще считать не умеете, ошиблись в обоих цифрах, вы два раза исходную сумму посчитали - манипулятор, явно засидевшийся на каникулах !считайте хоть формулой , хоть в таблицу забейте :а не 2301.





друже, ви таки рахувати не вмієте. і таки я включив розрахунок вихідну суму, тому що вона у вас як була так і залишилася. а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть. друже, ви таки рахувати не вмієте.а ви собі копіть гривню далі і вважайте її недооціненою. рахуйте індекс бігмаку. тільки в баланс україни не забувайте заглядати і на статистику виробництва, якщо правда ті числа вам про щось розкажуть.

500

530

561,80

595,51

631,24

669,11

709,26

751,82

796,92

844,74

895,42

949,15

1006,10

1066,46

1130,45

1198,28

1270,18

1346,39

1427,17

1512,80

1603,57

1699,78

1801,77



Как все запущено - формулы видно слишком сложно для современных школьников, что ж попробуем в столбик для наглядности :$500 под ваших 6% годовых :В финальных 1802 , $500 изначальных уже включены , вы же ее включили еще раз в итоге получив 2301 !Вообще добавить к долларовой сумме ПОВТОРНО $500 по итогу 22 лет и добавить 1000 грн к гривневой , которые по сегодняшнему курсу составляют около $40 - "для більш разючої різниці" - наглейшая манипуляция - и еще быть настолько дремучим чтобы при этом продолжать настаивать на своей правоте. Это же уровень арифметики 3-го класса - и тот не пройден. И еще 2 таких же "одаренных" жертвы современного образования отлайкали эту ересь : RomanTik , gorykiy . Вот он уровень баксоматрасников - ничего не скажешь - дикари !Кстати на днях забрал очередной "фонд" для перебазирования на заранее подготовленные вкусные депо - столбы - даже не думаю с оленями бегать за зеленым ягелем, несмотря на очередную панику. Все таки доказано несколькими десятилетиями - гривнадепо работают много лучше баксоматрасных накоплений, для тех кто действительно умеет считать.Но ничего не имею против - кормите дальше клопов подматрасных своей зеленью, нам больше %% по депо достанется !