Кожен день приносить новини про аварії на мережах, адже інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80%.
Дивися повний текст Інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80% (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:49
Інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80% (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80% (інфографіка).
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:50
да, ждем что коммунальные услуги подорожают и то круто ... ведь за чей то счет надо будет отстроить это все ... или опять наберут кредитов от ЕБРР и попилят бало... в любом случае распил бабала ...
|