Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

До конца февраля действует акция на пополнение Kyiv Smart Card. Но не у всех есть возможность ей воспользоваться. Предлагаю эту тему как место встречи тех, кому нужно пополниться, и тех, кто может выгодно это сделать. КБ 20% предлагаю делить пополам. То есть для Покупателя стоимость одной поездки равна 6,5 * 0,9 = 5,85 грн. Впрочем - всё можно обсудить в личке. Предлагаю в этой теме отписываться потенциальным Покупателям и Пополнятелям, по ходу дела выработаем взаимовыгодные правила.
Я предлагаю свои услуги как Пополнятель, кому надо пополниться - пишите
Номінал USDI-коду, надаваного в Подарунок, обирається Організатором з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами, та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць
Ну, значит стоимость поездки для Покупателя - ровно 6грн, так даже проще
mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.
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Anadonta написав:есть одно уточнение - если начисленный cashback делить пополам, то поездка получится 6.00 грн., т. к. за пополнение на 325 грн. Киевстар даёт не 20%, а 50 грн.
Коллеги, объясните на пальцах - как вы на 6.00 вышли? У меня 3 по математике в школе было
по 6 - это (325 - 25) / 50, где 325 платеж, 25 - это половина кешбека от КС, 50 - количество поездок но если ты платишь ньюкард, то будет так (325 - 25 - 325 * 0.05 * 0.805) / 50 = 5,74
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!