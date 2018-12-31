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Взаимовыгодное пополнение
Kyiv Smart Card

Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:39

Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

До конца февраля действует акция на пополнение Kyiv Smart Card.
Но не у всех есть возможность ей воспользоваться.
Предлагаю эту тему как место встречи тех, кому нужно пополниться, и тех, кто может выгодно это сделать.
КБ 20% предлагаю делить пополам.
То есть для Покупателя стоимость одной поездки равна 6,5 * 0,9 = 5,85 грн.
Впрочем - всё можно обсудить в личке.
Предлагаю в этой теме отписываться потенциальным Покупателям и Пополнятелям, по ходу дела выработаем взаимовыгодные правила.

Я предлагаю свои услуги как Пополнятель, кому надо пополниться - пишите
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:55

Идея правильная, но есть одно уточнение - если начисленный cashback делить пополам, то поездка получится 6.00 грн., т. к. за пополнение на 325 грн. Киевстар даёт не 20%, а 50 грн.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:03

Да, действительно:
Номінал USDI-коду, надаваного в Подарунок, обирається Організатором з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами, та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць


Ну, значит стоимость поездки для Покупателя - ровно 6грн, так даже проще
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:16

mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:19

Re: Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

  Anadonta написав:есть одно уточнение - если начисленный cashback делить пополам, то поездка получится 6.00 грн., т. к. за пополнение на 325 грн. Киевстар даёт не 20%, а 50 грн.

Коллеги, объясните на пальцах - как вы на 6.00 вышли? У меня 3 по математике в школе было :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:20

Перепись хряков!
Отличненько.

Да, там тока предоплаченная связь
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:25

guntherhouse777, кто последний?
Я за Вами, если шо :)

Кому Киевстар? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:59

  la9 написав:
  Anadonta написав:есть одно уточнение - если начисленный cashback делить пополам, то поездка получится 6.00 грн., т. к. за пополнение на 325 грн. Киевстар даёт не 20%, а 50 грн.

Коллеги, объясните на пальцах - как вы на 6.00 вышли? У меня 3 по математике в школе было :mrgreen:


по 6 - это (325 - 25) / 50, где 325 платеж, 25 - это половина кешбека от КС, 50 - количество поездок
но если ты платишь ньюкард, то будет так (325 - 25 - 325 * 0.05 * 0.805) / 50 = 5,74
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
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