Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

Додано: Сер 29 січ, 2020 10:16

mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.