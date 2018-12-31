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Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:09
omb написав:mustbe
Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.
Не 50 грн. на 1 номер, а:
"але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в
будь-якому випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру
мінімальної заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року".
Мін зп 4700 грн. (25% - 1175 грн.), поповнювати ще й поповнювати до цього ліміту
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:16
Клиенту приходит 5% чистыми
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an0nym
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:49
an0nym написав:
Клиенту приходит 5% чистыми
суперски, спасибо
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11
Rimlyanin1 вам особисто вдалося отримати більше 50 грн на один номер?
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
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ramzes4
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1
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11
Rimlyanin1 написав: omb написав:mustbe
Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.
Не 50 грн. на 1 номер, а:
"але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в
будь-якому випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру
мінімальної заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року".
Мін зп 4700 грн. (25% - 1175 грн.), поповнювати ще й поповнювати до цього ліміту
Попробывал повторно - получил смс, что я кешбек получил максимальный в этом месяце
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17
ramzes4 написав:Rimlyanin1
вам особисто вдалося отримати більше 50 грн на один номер?
не було такої нагоди
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:46
понятно выходит два раза по 50 грн с одного номера КС не получить даже если пополнять две разные транспортные карты.
А если с другого номера пополнить ту транспортную карту за которую уже получил 50 грн?
будет ещё один ваучер на 50 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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