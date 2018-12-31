RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Взаимовыгодное пополнение
Kyiv Smart Card

Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:09

  omb написав:mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.


Не 50 грн. на 1 номер, а:
"але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в
будь-якому випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру
мінімальної заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року".

Мін зп 4700 грн. (25% - 1175 грн.), поповнювати ще й поповнювати до цього ліміту
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 5
З нами з: 26.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:16

Клиенту приходит 5% чистыми
an0nym
 
Повідомлень: 15
З нами з: 11.06.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:49

  an0nym написав:Клиенту приходит 5% чистыми
суперски, спасибо
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 145
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11

Rimlyanin1 вам особисто вдалося отримати більше 50 грн на один номер?
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 377
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1354 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11

  Rimlyanin1 написав:
  omb написав:mustbe Потому что, в условиях написано, что в месяц можно максимально получить 50 грн на 1 номер. Так же надо учесть, что это должен быть предоплаченный номер. Один номер был на индивидуальном пакете и для него эта услуга не работала.


Не 50 грн. на 1 номер, а:
"але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць, та в
будь-якому випадку не більше граничної суми в місяць для одного учасника, що становить 25% від розміру
мінімальної заробітної плати, визначеного законодавством на 01 січня 2019 року".

Мін зп 4700 грн. (25% - 1175 грн.), поповнювати ще й поповнювати до цього ліміту
Попробывал повторно - получил смс, что я кешбек получил максимальный в этом месяце
https://is.gd/zPgGk1 +100/+50 за кредитку/дебетку Форварда
https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ гривен на счет за карту Альфа дебетка или Максимум Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 145
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17

  ramzes4 написав:Rimlyanin1 вам особисто вдалося отримати більше 50 грн на один номер?

не було такої нагоди
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 5
З нами з: 26.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:46

понятно выходит два раза по 50 грн с одного номера КС не получить даже если пополнять две разные транспортные карты.
А если с другого номера пополнить ту транспортную карту за которую уже получил 50 грн?
будет ещё один ваучер на 50 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3597
З нами з: 21.04.11
Подякував: 519 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает? 1, 2
D2 » Чет 03 жов, 2019 10:30
18 3484
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 17:43
opticus_sklad
Как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD
Ірина_ » Чет 24 жов, 2019 09:03
0 355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 09:03
Ірина_
пополнение мобильного и кешбек 1, 2
zoawlhxc » Пон 31 гру, 2018 14:38
10 3116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 12:11
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.