Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

Додано: Чет 30 січ, 2020 08:55

Балачка цікава тут у нас, але пропозицій щось не бачу, хоча mustbe цю гілку започаткував саме після мого посту. Тому нагадую, що маю пріпейд КС, навіть кілька. Велкам ту приват на взаємовигідних умовах.