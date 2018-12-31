А пропозицій жодних так і нема, така слава не потрібна...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:49
А пропозицій жодних так і нема, така слава не потрібна...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:27
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:09
Re: Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
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