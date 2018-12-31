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Взаимовыгодное пополнение
Kyiv Smart Card

Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:49

  la9 написав:
  kreuz написав:mustbe цю гілку започаткував саме після мого посту.

А ваш пост был ответом на мой вопрос! Мне тоже кусок Славы! :D

А пропозицій жодних так і нема, така слава не потрібна...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:27

  kreuz написав:А пропозицій жодних так і нема, така слава не потрібна...


+25 или -325.
Для многих это видать тяжелый выбор. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:09

Re: Взаимовыгодное пополнение Kyiv Smart Card

  omb написав:но если ты платишь ньюкард, то будет так (325 - 25 - 325 * 0.05 * 0.805) / 50 = 5,74
Что такое ньюкард? По формуле виден вроде как 5% кэшбек "грязными"...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:52

ignorabimus Нью кард - это карта укрсиба. Ну я думал, что по ней 5% кешбека грязными, а говорят, что таки чистыми :)

По теме - с одного номера залился повторно в феврале, 50 грн от КС прилетело
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:14

А можно пополнять смарткард до полного исчерпания поездок.
Недавно только залил 50 поездок. Есть какой лимит максимального кол-ва поездок на карте?
la9
 
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