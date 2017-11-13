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Електронні водійські права
можна буде використовувати у...

Електронні водійські права можна буде використовувати у...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:54

Електронні водійські права можна буде використовувати у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України дозволив використовувати додаток держави у смартфоні «ДіЯ» для посвідчення особи під час подорожей літаком чи поїздом.

Дивися повний текст Електронні водійські права можна буде використовувати у поїздах і на внутрішніх авіарейсах.
R2
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такие, как он, и голову забывают
sal
 
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розмова про додаток є, а додатка самого нема) лише сайт)
annet_derevianko
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:24

Re: Електронні водійські права можна буде використовувати у.

Тут из народ подсказывают что водительское удостоверение и раньше было в перечне документов которые можно использовать при посадке в поезд. Похоже министр етого не знал.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Тут из народ подсказывают что водительское удостоверение и раньше было в перечне документов которые можно использовать при посадке в поезд. Похоже министр етого не знал.

Внимательно читаем: электронные
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:30

  _hunter написав:Внимательно читаем: электронные

И что ето меняет? Водительское удостоверение перестает быть водительским удостоверенеием если оно електронное?

Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт. Форма не имеет значения, от слова совсем. Аналогично с водительским удостоверением.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Внимательно читаем: электронные

И что ето меняет? Водительское удостоверение перестает быть водительским удостоверенеием если оно електронное?

Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт. Форма не имеет значения, от слова совсем. Аналогично с водительским удостоверением.

Меняет это то, что нужны "читалки" для этих ВУ.
И ситуация тут, как раз, полностью аналогична оной с ИД-картой -- в теории вроде и позволяет "делать все, что позволял сделать старый бумажный паспорт", а на практике -- нужно еще "бамажку" в придачу носить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:53

  _hunter написав:Меняет это то, что нужны "читалки" для этих ВУ.

Ето понятно. Но ето технические детали не влияющие на валидность документа. Водительское удостоверение (если оно соответствует требованиям законов и НПА) является валидным независимо от того есть ли "читалка" у того кто должен проверять валидность документа.

Если водительское удостоверение и ранее было документом по которому можно сесть в поезд то о чем новость Криклия? Он же подает ето как что-то новое, как будто раньше ВУ не входило в перечень таких документов.

Если Криклий хотел сказать что за счет государства обеспечит все стойки регистрации аеропортов, всех проводников и контролеров железнодорожных поездов считывалками - то именно так и надо было подавать данную новость. Но нет, заголовок орет о перемоге "електронное ВУ может заменить паспорт при посадке в самолет или поезд". Причем ето ж не фантазии журналистов, ето слова министра.

  _hunter написав:а на практике -- нужно еще "бамажку" в придачу носить

Думаю что и тут практика будет очень расходится со словами недебила инфраструктуры.

Сотрудники "безопасности" проверяющие меня перед посадкой регулярно приколупываются к маникурным ножницам с длиной лезвия едва 2 см. Ото они пропустят меня по картинке в смартфоне которую они не могут никак проверить. Ведь в аналогичной ситуации с електронным посадочным авиакомпании они отправляют меня на стойку взять бумажный посадочный аеропорта.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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