Електронні водійські права можна буде використовувати у...

Додано: Сер 29 січ, 2020 17:53

_hunter написав: Меняет это то, что нужны "читалки" для этих ВУ. Меняет это то, что нужны "читалки" для этих ВУ.

_hunter написав: а на практике -- нужно еще "бамажку" в придачу носить а на практике -- нужно еще "бамажку" в придачу носить

Ето понятно. Но ето технические детали не влияющие на валидность документа. Водительское удостоверение (если оно соответствует требованиям законов и НПА) является валидным независимо от того есть ли "читалка" у того кто должен проверять валидность документа.Если водительское удостоверение и ранее было документом по которому можно сесть в поезд то о чем новость Криклия? Он же подает ето как что-то новое, как будто раньше ВУ не входило в перечень таких документов.Если Криклий хотел сказать что за счет государства обеспечит все стойки регистрации аеропортов, всех проводников и контролеров железнодорожных поездов считывалками - то именно так и надо было подавать данную новость. Но нет, заголовок орет о перемоге "електронное ВУ может заменить паспорт при посадке в самолет или поезд". Причем ето ж не фантазии журналистов, ето слова министра.Думаю что и тут практика будет очень расходится со словами недебила инфраструктуры.Сотрудники "безопасности" проверяющие меня перед посадкой регулярно приколупываются к маникурным ножницам с длиной лезвия едва 2 см. Ото они пропустят меня по картинке в смартфоне которую они не могут никак проверить. Ведь в аналогичной ситуации с електронным посадочным авиакомпании они отправляют меня на стойку взять бумажный посадочный аеропорта.