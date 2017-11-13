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Електронні водійські права
можна буде використовувати у...

Електронні водійські права можна буде використовувати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42

Re: Електронні водійські права можна буде використовувати у.

  vitaliy_berdinskikh написав:Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.


З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:10

  Ой+ написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.


З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.

Ето договоренность с внешней по отношению к систему сущностью - государством Турецкая республика.

Никакого отношения к теме обсуждения это не имеет как как внутренний паспорт априори не предназначен для использования в качестве загранпаспорта или к примеру залога в пункте проката лежаков на пляже, или как залог того что олень привезёт денег не ремонт машины в которую он въехал. То что по отдельной договоренности бумажный внутренний паспорт или новая ИД-карта так используется - это исключение которое никак не влияет на основные возможности документа.

Я подчеркну ещё раз: как выясняется (я лично не знал) ВУ и раньше было валидным документом для посадки в поезд. Тоесть новость совсем не новость, потому что електронное ВУ и ВУ в виде карты это равнозначные документы как например ВУ в виде карты и ВУ в виде книжечки.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:50

  Ой+ написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.


З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.

Для этого делают загранпаспорт и тогда можно не только в Туреччину
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:29

  vitaliy_berdinskikh написав:Я подчеркну ещё раз: как выясняется (я лично не знал) ВУ и раньше было валидным документом для посадки в поезд. Тоесть новость совсем не новость, потому что електронное ВУ и ВУ в виде карты это равнозначные документы как например ВУ в виде карты и ВУ в виде книжечки.

Не равнозначные, пока "кто-то" не скажет что это так. Есть такая штука как регламент -- которая четко описывает "что" такое ВУ.
Вопрос на засыпку: ксерокопия паспорта является равнозначной заменой паспорта?
И вопрос "со звездочкой": а нотариально заверенная копия -- является?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:25

  _hunter написав:Не равнозначные, пока "кто-то" не скажет что это так.
А ето вопрос опять же к министру: он уверен что все НПА обновлены и теперь водительское удостоверение в смартфоне ето полноценный документ, а не какая-то поделка мамкиных программистов?

  • Если ето полноценное ВУ то о чем тогда новость? ВУ, повторяюсь, и ранее можно было использовать при посадке в поезд.
  • Если ето не полноценное ВУ то получается что министр и вся братия двигающая Недию прямо нарушают закон принуждая полицию, прочие государственные и коммерческие организации принимать в качестве документа удостоверяющего личность или право на управление автомобилем то что НЕ является таким документом. Кажись ето уголовная статья 364, а не административная 186.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Не равнозначные, пока "кто-то" не скажет что это так.
А ето вопрос опять же к министру: он уверен что все НПА обновлены и теперь водительское удостоверение в смартфоне ето полноценный документ, а не какая-то поделка мамкиных программистов?

И вот эта новость и есть ответ от министра: теперь он уверен.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:45

  _hunter написав:И вот эта новость и есть ответ от министра: теперь он уверен.

В етом случае новость звучала бы так: "електронное ВУ прошло стадию тестирования и получило официальный статус в Украине - соответствующие изменения были внесены в закон ***, правила дорожного движения и прочие НПА. Теперь им можно пользоваться вместо обычного пластикового ВУ". При чем тут забытый паспорт я хз.

Гораздо интересней было бы услышать комментарий министра и полиции о том можно ли теперь пользоваться електронным ВУ зарубежом при управлении своим или арендованным автомобилем.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:И вот эта новость и есть ответ от министра: теперь он уверен.

В етом случае новость звучала бы так: "електронное ВУ прошло стадию тестирования и получило официальный статус в Украине - соответствующие изменения были внесены в закон ***, правила дорожного движения и прочие НПА. Теперь им можно пользоваться вместо обычного пластикового ВУ". При чем тут забытый паспорт я хз.

Гораздо интересней было бы услышать комментарий министра и полиции о том можно ли теперь пользоваться електронным ВУ зарубежом при управлении своим или арендованным автомобилем.

Это была бы не новость (обработанная журналистами), а пресс-релиз.
Тестирование, кстати, еще не прошло.

Нет, конечно. И не факт, что в ближайшем будущем планируется. О чем, кстати, изначально предупреждалось.
_hunter
 
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  #<12
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