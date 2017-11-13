Електронні водійські права можна буде використовувати у...

Додано: Сер 29 січ, 2020 23:10

Ой+ написав: vitaliy_berdinskikh написав: Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт. Ето как если бы у нас ВДРУГ новая ИД-карта не позволяла сделать что-то, что позволял сделать старый бумажный паспорт. И то и то суть внутренний паспорт.



З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні. З ІД-картою можна в Туреччину, а з старим паперовим ні.

Ето договоренность с внешней по отношению к систему сущностью - государством Турецкая республика.Никакого отношения к теме обсуждения это не имеет как как внутренний паспорт априори не предназначен для использования в качестве загранпаспорта или к примеру залога в пункте проката лежаков на пляже, или как залог того что олень привезёт денег не ремонт машины в которую он въехал. То что по отдельной договоренности бумажный внутренний паспорт или новая ИД-карта так используется - это исключение которое никак не влияет на основные возможности документа.Я подчеркну ещё раз: как выясняется (я лично не знал) ВУ и раньше было валидным документом для посадки в поезд. Тоесть новость совсем не новость, потому что електронное ВУ и ВУ в виде карты это равнозначные документы как например ВУ в виде карты и ВУ в виде книжечки.