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Електронні водійські права можна буде використовувати у...
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:15
vitaliy_berdinskikh написав: Ой+ написав:
По ІД можна ще в Грузію і була задумка об'єднати паспорти внутрішній та закордонний якраз в формі ІД.
Туди буде дуже зручно клеїти візи та ставити штампи про в'ізд та виїзд.
В этом и смысл: штампы -- пережиток древности -- будет просто запись в базе.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:50
_hunter написав:
В этом и смысл: штампы -- пережиток древности -- будет просто запись в базе.
Только вот те у кого штампы пока что думают иначе.
К слову: пережиток древности ето отдельные ВУ в смартфоне дублирующие бумажную (пластиковую) версию. Паспорт - уникальный ключ по которому полиция проверяет все прочие права и аттрибуты.
Mind the gap.
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- UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:12
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
В этом и смысл: штампы -- пережиток древности -- будет просто запись в базе.
Только вот те у кого штампы пока что думают иначе.
К слову: пережиток древности ето отдельные ВУ в смартфоне дублирующие бумажную (пластиковую) версию. Паспорт - уникальный ключ по которому полиция проверяет все прочие права и аттрибуты.
Ну вот после всеобщей цифровизации -- как-то так оно и будет. Пока по дорогам еще по совко-правам некоторые передвигаются -- что-то изменить не получится.
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