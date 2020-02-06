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Електронні водійські права
можна буде використовувати у...

Електронні водійські права можна буде використовувати у...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ой+ написав:По ІД можна ще в Грузію і була задумка об'єднати паспорти внутрішній та закордонний якраз в формі ІД.

Туди буде дуже зручно клеїти візи та ставити штампи про в'ізд та виїзд.

В этом и смысл: штампы -- пережиток древности -- будет просто запись в базе.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:50

  _hunter написав:В этом и смысл: штампы -- пережиток древности -- будет просто запись в базе.

Только вот те у кого штампы пока что думают иначе.

К слову: пережиток древности ето отдельные ВУ в смартфоне дублирующие бумажную (пластиковую) версию. Паспорт - уникальный ключ по которому полиция проверяет все прочие права и аттрибуты.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:В этом и смысл: штампы -- пережиток древности -- будет просто запись в базе.

Только вот те у кого штампы пока что думают иначе.

К слову: пережиток древности ето отдельные ВУ в смартфоне дублирующие бумажную (пластиковую) версию. Паспорт - уникальный ключ по которому полиция проверяет все прочие права и аттрибуты.

Ну вот после всеобщей цифровизации -- как-то так оно и будет. Пока по дорогам еще по совко-правам некоторые передвигаются -- что-то изменить не получится.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:01

Re: Електронні водійські права можна буде використовувати у.

  _hunter написав:Пока по дорогам еще по совко-правам некоторые передвигаются -- что-то изменить не получится.


Перевірив "Дію" - незважаючи, що права поміняв 2013 р. електронні сформувались, фото підтягло якраз з ІД картки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:17

  Ой+ написав:
  _hunter написав:Пока по дорогам еще по совко-правам некоторые передвигаются -- что-то изменить не получится.


Перевірив "Дію" - незважаючи, що права поміняв 2013 р. електронні сформувались, фото підтягло якраз з ІД картки.

Ничего удивительного:
Велика частина водійських посвідчень, виданих до 2006 року, взагалі відсутні в реєстрі. А видані до 2013 року дуже рідко мають оцифровані фото.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:53

_hunter Так не очікував, що щось получиться. Але фотка на права з моєї ІД картки, яку отримав недавно - тобто бази якось позводили докупи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:03

  Ой+ написав:_hunter Так не очікував, що щось получиться. Але фотка на права з моєї ІД картки, яку отримав недавно - тобто бази якось позводили докупи.

Так я чуть выше про это и писал -- все идет к единому "электронному слепку гражданина" -- т.е. достаточно будет любым способом идентифицироваться в какой-нить "организации" -- и эта "организация" сама достанет из профиля все, что ей нужно. Т.е. не нужно будет ни бумажек с "кодом" носить, ни с "пропиской".
_hunter
 
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