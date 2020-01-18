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Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів опублікував інфографіку з географією зниження сум у платіжках українців за комунальні послуги по областях.
Дивися повний текст Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена оплата
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
У меня пока перерасчета нет. А должен быть. Очередная шутка?
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zloy_ukr
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