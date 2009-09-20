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Как заходить на рынок
с ноля перед кризисом?

Как заходить на рынок с ноля перед кризисом?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:09

Как заходить на рынок с ноля перед кризисом?

Здравствуйте! Нуждаюсь в совете. Хочу начать инвестировать, выбрал для себя в качестве брокера Интерактив Брокерз, похоже, что для меня это наилучший вариант.
Собственно вопрос в том, что хочется во время кризиса купить по дешевле активы. Инетерсуют в основном етф на СнП 500, на недвижимость, на экономики разных стран США, Китай, Европа и отдельно растущие рынки. Отдельные акции пока что не рассматриваю.
Мне пока нет 25 и поэтому в год Интерактив Броекрз будет снимать с меня 36 долларов за неактивность счета, вот у меня и возник вопрос есть ли мне смысл заходить в рынок, ведь сейчас все на пиках и рано или поздно рухнет, есть ли в такой ситуации смысл заходить в каких то сугубо защитных активах как то золото или короткие трежериз, или етф с девидентами, чтобы хотябы просто покрыть комиссионные, пока выжидаю момент начала обвала, чтобы потом постепенно усредняясь начать покупать? На все это мероприятие у меня есть +\- 1500 долл. и возможность ежемесячно докладывать +\-300 долл.
Дело в том, что на данный момент у меня эти деньги лежат на сберегательном счету в нац валюте под 13% годовых с возможностью свободного движения денег по счету. Стоит ли их сейчас выводить и идти с ними на рынок?
VladGG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:23

VladGG
Учитывая Ваш возраст, стартовую сумму и размер ежемесячного ориентировочного пополнения счета, вывод однозначный, не заморачивайтесь и инвестируйте!
Короткие трежерис в портфеле как элемент диверсификации (если исповедуете классическую теорию Марковица) могут иметь место быть. Но для Вас вполне премлем вариант загрузки на 80-90: в ETF американских акций, хотя бы тот же VOO от Vanguard или классический SPY, а на остальные 10-20. застраховаться золотым ETF-ом, ИМХО по моему убеждению в текущей ситуации для Вас это будет более приемлемо, чем трежеря и бонды.
Но тут думайте и оценивайте сами.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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