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У 2019-му УЗ продала 30
мільйонів квитків онлайн

У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:43

У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст У 2019-му УЗ продала 30 мільйонів квитків онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:43

плохо что Укрзализныця не знает других европейских стран кроме Польши... :(
Тракторист
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