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Finance.ua: Железная карта monobank. Первые впечатления
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:29
Пропонуємо до обговорення:
IRON BANK – все, что нужно знать об элитной карте
IRON BANK – железная карта от monobank. Многие о ней слышали, но немногие видели. Оно и понятно – продукт элитный, не для широких масс. Я около года думал над тем, стоит ли ее оформлять, и вот решился. В этом тексте я расскажу, как это сделать и о своих первых впечатлениях о ней. Забегая наперед скажу, карта интересная и однозначно достойна внимания.
Дивися повний текст Железная карта monobank. Первые впечатления
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D2
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Додано: Пон 03 лют, 2020 18:52
Реклама хороша, але є один момент, якщо завтра монобанк навернеться, ФГВФО поверне лише 200 000 грн, а решті своїх коштів Артемій скаже адіос, зате душу грітиме стильна залізяка)
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dmitrypost
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:48
Этой карте Монобанка уже год, почему обзор только сейчас опубликовали? Или это какие то обновления?
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KULANDALE
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:52
dmitrypost написав:
Реклама хороша, але є один момент, якщо завтра монобанк навернеться, ФГВФО поверне лише 200 000 грн, а решті своїх коштів Артемій скаже адіос, зате душу грітиме стильна залізяка)
Ліміт ФГВФО 200 000 грн мене теж стримує від оформлення цієї картки.
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tomcat
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Додано: Вів 04 лют, 2020 02:12
Скільки заплатив за рекламу?
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ovm0810
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Додано: Сер 05 лют, 2020 07:52
Я так и не понял зачем она
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leonid_m
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