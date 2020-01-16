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Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна відмовитися від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.
Дивися повний текст Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення і промисловості
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R2
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:50
"Однако впоследствии бытовые потребители платят полную стоимость электроэнергии, покупая товары и услуги, изготовленные предприятиями"
Ударьте его кто то ;)
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Igorten
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:13
Міністру б трохи з математикою подружитись. Якщо зараз промисловість платить повну вартість а населення меншу, і для населення зроблять таку ж ціну як зараз для промисловості - то кого тоді населення буде субсидувати, коломойського? щоб оплата була рівна - ціна в результаті має стати для промисловості меншою і до тої меншої ціни - вирівнюється ціна для населення
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dinozavrik
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