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Міністр запропонував зрівняти
ціну електроенергії для...

Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:49

Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна відмовитися від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.

Дивися повний текст Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення і промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:50

"Однако впоследствии бытовые потребители платят полную стоимость электроэнергии, покупая товары и услуги, изготовленные предприятиями"
Ударьте его кто то ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:13

Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

Міністру б трохи з математикою подружитись. Якщо зараз промисловість платить повну вартість а населення меншу, і для населення зроблять таку ж ціну як зараз для промисловості - то кого тоді населення буде субсидувати, коломойського? щоб оплата була рівна - ціна в результаті має стати для промисловості меншою і до тої меншої ціни - вирівнюється ціна для населення
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:44

Определитесь свет или газ
tofickk
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:50

  tofickk написав:Определитесь свет или газ


В свете эпохальных умозаключений министра это не столь важно :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:58

Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

Це якийсь капут ... А давайте населення буде купувати електроенергію тільки у АЕС по теперішній ціні - а промисловість - вже як у кого вийде ... Нехай Коломойський напряму купує у Ахметова по зеленим тарифам ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:09

  Puente написав:Це якийсь капут ... А давайте населення буде купувати електроенергію тільки у АЕС по теперішній ціні

+
  Puente написав: - а промисловість - вже як у кого вийде ... Нехай Коломойський напряму купує у Ахметова по зеленим тарифам ...

- А смысл? Товары производимые мы же будем вынуждены покупать.
Наоборот! Населению национализировать предприятия.(по причине невыполнения инвестиционных обязательств)
- Тогда логично.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:24

  Igorten написав:
  tofickk написав:Определитесь свет или газ


В свете эпохальных умозаключений министра это не столь важно :)

Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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