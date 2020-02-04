Тарифи зростуть у середньому на 15-20%.
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на воду.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43
В Україні підвищили тарифи на воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на воду.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43
Поднять тариф на воду, что-бы еще грохнуть рейтинг Зеленского. Заплатить за это деньгами из бюджета, т.е. субсидиями. И продавать воду в Крым. Глупее - трудно придумать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:57
Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:17
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:22
Re: В Україні підвищили тарифи на воду
13% стоимость самой воды. 87% это прихлебатели.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:33
Re: В Україні підвищили тарифи на воду
Только в ноябре повышали.
Ничего в государстве не работает, ничего не регулируется. Все реформы - сплошное повышение. Выжимают из пересичного последнее, а потом выжимают и его самого.
Здесь не нужны люди, они не входят в план личного обагащения.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 19:40
Re: В Україні підвищили тарифи на воду
Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно
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Додано: Сер 05 лют, 2020 19:45
Страна народных вилл ахметовых
Если рассматривать пример выезда 75% населения, то вопрос риторический, кому больше повезет. Будет чему радоваться, когда придется оплачивать новые виллы ахметовых по большему тарифу от меньшего числа проживающих. Когда распродадут землю обхохочемся по- настоящему.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:36
Re: В Україні підвищили тарифи на воду
Не только.
Ровно год назад:
Январь, 31 , 2019
В Киеве с 1 февраля повысили тарифы на воду
А уже потом с ноября.
2 раза в год - стабильно в +. И в этом тарифе стоимости самой воды вы не найдете
Водоканалы воруют наше общее достояние - водный ресурс?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:04
Отметил, что ближайшее в конце прошлого года. Интервалы уменьшаются, скоро или разнос или затухание колебаний.
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