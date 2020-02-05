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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:12
Да Вы батенька, при коммунизЬме живёте?
Такого в Украине не видал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16
зарплаты уменьшить руководству, електроенергией золотой пользуются, 10% на ремонтные работы, значит везде все новое или сильно воровали,
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:34
идёт сбор подписей об отмене абонплаты и повышение стоимости воды
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:49
не хочу субсидировать дармоедов
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:54
Ссылку поправьте.
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Black Jack - White Business
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:29
Сравнил цены, после повышения:
Киев вновь оказался "коммунальным заповедником".
И если цены на воду, хоть как-то обосновывают, то разница в ценах на канализацию приводит в ах...... - восторг короче.
Ибо как раз в Киеве самая большая цена,... но маємо,б що маємо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:47
Re: В Україні підвищили тарифи на воду
Это в каком городе коммунизм, если не секрет?
Потому как у нас тут были такие товарищи, так к ним очень быстро пришли и по решению суда грозились отобрать квартиру, дали на погашение месяц: человек побежал и быстро все погасил. Долга было кажется 57тысяч.
Я к тому, что вечной шары не будет, увы...
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:51
Re: В Україні підвищили тарифи на воду
Абонплпта на подходе.Тепловые сети , они же тоже сети. Тоже нужно обслуживать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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