RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07

хз лет пять не платил... не приходят отключать
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:12

  lestat написав:хз лет пять не платил... не приходят отключать

Да Вы батенька, при коммунизЬме живёте?
Такого в Украине не видал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7746
З нами з: 20.09.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16

зарплаты уменьшить руководству, електроенергией золотой пользуются, 10% на ремонтные работы, значит везде все новое или сильно воровали,
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:34

идёт сбор подписей об отмене абонплаты и повышение стоимости воды https://petition.president.gov.ua/petition/8537
rusik_bel
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:49

  Kudrjavuy написав:
  lestat написав:хз лет пять не платил... не приходят отключать

Да Вы батенька, при коммунизЬме живёте?
Такого в Украине не видал.


не хочу субсидировать дармоедов
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:54

  rusik_bel написав:идёт сбор подписей об отмене абонплаты и повышение стоимости воды https://petition.president.gov.ua/petition/8537

Ссылку поправьте.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 03.11.08
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:18

тариф на холодную воду в Бердянске 48,04 грн за 1 куб
golubov2010
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 30.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:29

Сравнил цены, после повышения:
Киев вновь оказался "коммунальным заповедником".
И если цены на воду, хоть как-то обосновывают, то разница в ценах на канализацию приводит в ах...... - восторг короче.
Ибо как раз в Киеве самая большая цена,... но маємо,б що маємо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7746
З нами з: 20.09.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:47

Re: В Україні підвищили тарифи на воду

  lestat написав:лет пять не платил... не приходят отключать


Это в каком городе коммунизм, если не секрет? :-)
Потому как у нас тут были такие товарищи, так к ним очень быстро пришли и по решению суда грозились отобрать квартиру, дали на погашение месяц: человек побежал и быстро все погасил. Долга было кажется 57тысяч. :-)
Я к тому, что вечной шары не будет, увы...
Watcher
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:51

Re: В Україні підвищили тарифи на воду

  ruvex написав:Конечно скорректируют, скоро и летом будут насчитывать.


Абонплпта на подходе.Тепловые сети , они же тоже сети. Тоже нужно обслуживать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 23.11.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Нафтогазі" повідомили, що тримає тарифи на електрику... 1, 2
R2 » Сер 05 лют, 2020 17:33
18 715
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 18:59
Sam17a
Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні
R2 » Чет 06 лют, 2020 14:38
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:48
_hunter
В Україні на 1,1% зменшилися обсяги реалізації...
R2 » Чет 06 лют, 2020 08:36
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:04
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17318)
06.02.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.