В Україні підвищили тарифи на воду

Watcher написав: lestat написав: лет пять не платил... не приходят отключать лет пять не платил... не приходят отключать



Это в каком городе коммунизм, если не секрет?

Потому как у нас тут были такие товарищи, так к ним очень быстро пришли и по решению суда грозились отобрать квартиру, дали на погашение месяц: человек побежал и быстро все погасил. Долга было кажется 57тысяч.

Киев....Если придут то погашу за три года по закону, в остальном идут на***

то же тепло+газ разве что за эл-во раз в год, просто лень этим заниматься Киев....Если придут то погашу за три года по закону, в остальном идут на***то же тепло+газ разве что за эл-во раз в год, просто лень этим заниматься

