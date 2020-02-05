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В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:55

  Watcher написав:
  lestat написав:лет пять не платил... не приходят отключать


Это в каком городе коммунизм, если не секрет? :-)
Потому как у нас тут были такие товарищи, так к ним очень быстро пришли и по решению суда грозились отобрать квартиру, дали на погашение месяц: человек побежал и быстро все погасил. Долга было кажется 57тысяч. :-)
Я к тому, что вечной шары не будет, увы...

Киев....Если придут то погашу за три года по закону, в остальном идут на***
то же тепло+газ разве что за эл-во раз в год, просто лень этим заниматься
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:59

Раньше аргументировали повышение тем что рос курс доллара, теперь просто подымают тариф ибо апетиты растут в геометрической прогрессии, ведь дети любовницы и внуки уже в Египет и Турцию не хотят им курорты по дороже подавай
makishin60
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