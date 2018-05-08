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Finance.ua: Не только
Буковель. Где и за сколько...

Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:16

andrijk777
Покажите мне вип-скипассы в Грузии))). Вы, я смотрю, тоже большой спец в вопросе)
vitaliy_etsplus
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:30

  vitaliy_etsplus написав:andrijk777
Покажите мне вип-скипассы в Грузии))). Вы, я смотрю, тоже большой спец в вопросе)

Мова йшла про Буковель. Не притворяйтесь дурачком.
"вип-скипассы в Грузии" - просвітіть нас чи є в них є потреба в Грузії? Те що в них є потреба в Буковелі(для не-економ варіанту, який розглядається в статті) це 100%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:10

  andrijk777 написав:
  vitaliy_etsplus написав:andrijk777
Покажите мне вип-скипассы в Грузии))). Вы, я смотрю, тоже большой спец в вопросе)

Мова йшла про Буковель. Не притворяйтесь дурачком.
"вип-скипассы в Грузии" - просвітіть нас чи є в них є потреба в Грузії? Те що в них є потреба в Буковелі(для не-економ варіанту, який розглядається в статті) це 100%.

По-моему как раз дурачком прикидываетесь вы!
Автор статьи сам пишет, что берёт САМЫЕ дешевые позиции, вот цитата:
"Пара слів щодо таблиці. Дорога, проживання та харчування – тут для розрахунку я брала самі бюджетні пропозиції."

Это что за сравнение такое тупое получается, самон дешевое жильё, еду и дорогу, но при это - ВИП-скипассы?! вас ничего не смущает самого, не?
Лучше б уже промолчали, чем так позориться.
vitaliy_etsplus
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:00

  vitaliy_etsplus написав:Это что за сравнение такое тупое получается, самон дешевое жильё, еду и дорогу, но при это - ВИП-скипассы?! вас ничего не смущает самого, не?

Ні.
Ви або ні разу в Буковелі не були, або їздите туди бухати а не кататись.
Людина їде туди кататись, а не стояти в чергах біля підйомника.
Маючи бюджет 28029грн. є нормальним потратити 9400 на скайпаси - тобто 1/3 бюджету. А "пожити" і "поїсти" можна і вдома.
Можливо ви цього не розумієте, тому що тратите 7-8 тисяч а не 28.
andrijk777
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