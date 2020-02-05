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Українці цього року отримають
ще 50 е-послуг мобільного...

Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30

Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.
R2
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Мені так подобається, коли пишуть про якусь річ без посилання на неї ))
v_golub
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:21

В додатках ГУГЛ його НЕМАЄ !!!

навіщо явно брехати ?
yamamoto
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:27

  yamamoto написав:В додатках ГУГЛ його НЕМАЄ !!!

навіщо явно брехати ?

Он в бэтах. Подписка закрыта.
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