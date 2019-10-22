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Як "зелена хвиля" допомагає водіям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:36
Пропонуємо до обговорення:
"Зелена хвиля" в Києві. Від 6 лютого столичні водії бачитимуть на вулицях нові знаки.
Дивися повний текст Як \"зелена хвиля\" допомагає водіям
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