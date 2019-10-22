"Зелена хвиля" в Києві. Від 6 лютого столичні водії бачитимуть на вулицях нові знаки.
Дивися повний текст Як \"зелена хвиля\" допомагає водіям.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:36
Як "зелена хвиля" допомагає водіям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як \"зелена хвиля\" допомагає водіям.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22
Фигня эта ваша "зелена хвиля". Киевский стиль: разгон до 100 км/ч, потом 2 минуты ковыряния в носу на светофоре.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:41
Правильнее поставить на ключевых развязках ВИДЕОПАНЕЛИ, показывающие загруженность дорог "условного квадрата", и предлагаемые пути обьезда. Система светофоров должна регулироваться от загруженности - чем больше пробка по направлению движения, тем дольше горит красный; это будет стимулировать водителей пользоваться путями обьезда.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:47
agcsc
А еще лучше 1 дрон на несколько проблемных участков.
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