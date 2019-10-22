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Як "зелена хвиля"
допомагає водіям

Як "зелена хвиля" допомагає водіям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:36

Як "зелена хвиля" допомагає водіям

Пропонуємо до обговорення:
"Зелена хвиля" в Києві. Від 6 лютого столичні водії бачитимуть на вулицях нові знаки.

Дивися повний текст Як \"зелена хвиля\" допомагає водіям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22

Фигня эта ваша "зелена хвиля". Киевский стиль: разгон до 100 км/ч, потом 2 минуты ковыряния в носу на светофоре.
Gastarbaiter
 
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Правильнее поставить на ключевых развязках ВИДЕОПАНЕЛИ, показывающие загруженность дорог "условного квадрата", и предлагаемые пути обьезда. Система светофоров должна регулироваться от загруженности - чем больше пробка по направлению движения, тем дольше горит красный; это будет стимулировать водителей пользоваться путями обьезда.
agcsc
 
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agcsc
А еще лучше 1 дрон на несколько проблемных участков.
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ukrprom2014
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