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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08
Техпаспорт 2015 года подтягивается, права 2006-го нет. Отправил сканы с двух сторон через личный кабинет водия, пришло аж 4 письма о том, что заявка в очереди. Ждемс.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:13
Це неможливо зробити зі старими правами, бо вони мають мати строк дії:
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:51
В статье написано почему.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:04
У меня права выданы 14-го года и не отображаются, пишет нет фото хотя на самом деле оно есть, странно?!!!
Додано: Вів 11 лют, 2020 04:01
А логически если, нафиг тогда то "Міжнародне" счастье на 3 года, если в обычном пластиковом то же самое будет указано?
Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.
Для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити наступну інформацію:
7. Дата закінчення дії посвідчення
Во многих странах катит наша книжка, у всех соседей, и на Кубе, и в Египте, а в Индии вообще ксерокс прошел
Это требование обмена - выдумка наших дай.ишников. Им бы только подоить
И по теме.
Ладно, права не такие, паспорта.
А по техпаспортам им что помешало всю базу подтянуть? Там где не оцифрованы, то можно было простую инфу дать и по qr коду ее проверку.
А так, все как обычно, пиару много, а в реале через одно место вышло, ведь 2/3 данных тупо отсутствует
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:26
Не работает права 2000 года тех паспорт 12 не стал заморачиваться удалил приложение
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