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Чому не працює водійське
посвідчення у "Дії"

Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08

Техпаспорт 2015 года подтягивается, права 2006-го нет. Отправил сканы с двух сторон через личный кабинет водия, пришло аж 4 письма о том, что заявка в очереди. Ждемс.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:13

  649Sasha написав:Ще можна досить просто зробити, додатково в МРЕУ виготовити вкладиш для закордонного користування, вартість декілька гриень і водійські права не потрібно перевипускати на права з терміном дії. Після таких маніпуляцій водійські права зявляються у додатку.



Це неможливо зробити зі старими правами, бо вони мають мати строк дії: http://hsc.gov.ua/index/poslugi/vidacha ... ya-vodiya/
fighterjet
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:51

  safonovstanislav написав:Права выданы в 2007. Всё работает, фото правда не из прав, а из паспорта

В статье написано почему.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:10

Ага. Щас. Из-за приложения побегу права менять.
motronic
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:04

У меня права выданы 14-го года и не отображаются, пишет нет фото хотя на самом деле оно есть, странно?!!!
hovrin575
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 04:01

  fighterjet написав:
  649Sasha написав:Ще можна досить просто зробити, додатково в МРЕУ виготовити вкладиш для закордонного користування, вартість декілька гриень і водійські права не потрібно перевипускати на права з терміном дії. Після таких маніпуляцій водійські права зявляються у додатку.



Це неможливо зробити зі старими правами, бо вони мають мати строк дії: http://hsc.gov.ua/index/poslugi/vidacha ... ya-vodiya/


А логически если, нафиг тогда то "Міжнародне" счастье на 3 года, если в обычном пластиковом то же самое будет указано?

Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.
Для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити наступну інформацію:
7. Дата закінчення дії посвідчення

Во многих странах катит наша книжка, у всех соседей, и на Кубе, и в Египте, а в Индии вообще ксерокс прошел :mrgreen:
Это требование обмена - выдумка наших дай.ишников. Им бы только подоить :x

И по теме.
Ладно, права не такие, паспорта.
А по техпаспортам им что помешало всю базу подтянуть? Там где не оцифрованы, то можно было простую инфу дать и по qr коду ее проверку.
А так, все как обычно, пиару много, а в реале через одно место вышло, ведь 2/3 данных тупо отсутствует :roll:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:26

Не работает права 2000 года тех паспорт 12 не стал заморачиваться удалил приложение
nemec2205
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