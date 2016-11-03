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Якість пластикового пакування золотих злитків
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 11 лют, 2020 06:19
Будь-який пластик з часом старіє, стає крихким. Якщо вкладати частину грошей у банківське золото, це робиться на перспективу, років 10+, як мінімум, може й більше. Чи витримає той платик? (Якщо зберігати в звийчайних кімнатних умовах без суттєвого перепаду тепмератури?)
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zhidobandera
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