В Україні пропонують зменшити розмір основної ставки ПДВ з 20% до 15% протягом п'яти років.
Дивися повний текст У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:20
У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:26
Поздно всра...лись...Посмотрите на падение производства - НДС нужно было полностью отменить еще вчера.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:50
Re: НДС
Это самый стабильный налог. на нем все государство держится
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:05
Дело за малым - заменить чем-то выпадающие доходы. Наиболее оптимально - переход НДС в налог с продаж (как в почти всем остальном мире, где VAT приписывается в конце счета/чека в любом магазине/кафе ПРИ ЛИЧНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ). Тогда с 4-х трлн. ВВП Украина собирала бы 600 млрд. только НДС. Но для этого нужны фискальные кассы с выводом показателя каждой на сервер налоговой и штат в десятки тысяч инспекторов, которые будут проверять пробивают ли ВСЕ чеки в каждом заведении, т.е. несколько иная психология потребителей в первую очередь.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:28
не тільки ПДВ відміняти треба, а ще зніміть ЕСВ з работодавця. Зробіть налог 10 -15 % з прибутку и буде вам щастя шановні законотворці...
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:41
sersilver Згідно з цією логікою - легалізувати комерційну складову Поліції, МЧС, шкіл, дитсадків, влади, лікарень(хоча їх і так переводять на комерційну, ой страхову основу) і перевести цих та інших бюджетників на пряме утримування населенням (отримавши бажану послугу - людина сплачує за таксою в орган).
Звідки ж у міністрів тоді візьмуться з/п в 300 000грн/міс?
|