У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

Читал несколько лет назад интервью одного большого чина из Налоговой, так запомнил две знаковые вещи: 1) в штате налоговой 60-70% народа занимаются администрированием именно НДС. Если бы не этот налог, то Налоговую службу можно было бы сократить в ТРИ раза; 2) учитывая возмещение НДС экспортёрам (как реальное так и липовые схемы) и "стоимость администрирования" этого налога, то на выходе Государство, по сути, практически ничего не имеет. Может сейчас что-то и изменилось, но я слабо в это верю. Давно пора ввести прямой налог с продажи и сделать этот налог хотя бы наполовину "местным". Тогда любой мер любого города этой страны отдаст правую руку, чтобы на его территории построили что-то крупное, типа ТЦ, Супермаркета и т.д.