У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

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sal написав:Это самый стабильный налог. на нем все государство держится
Читал несколько лет назад интервью одного большого чина из Налоговой, так запомнил две знаковые вещи: 1) в штате налоговой 60-70% народа занимаются администрированием именно НДС. Если бы не этот налог, то Налоговую службу можно было бы сократить в ТРИ раза; 2) учитывая возмещение НДС экспортёрам (как реальное так и липовые схемы) и "стоимость администрирования" этого налога, то на выходе Государство, по сути, практически ничего не имеет. Может сейчас что-то и изменилось, но я слабо в это верю. Давно пора ввести прямой налог с продажи и сделать этот налог хотя бы наполовину "местным". Тогда любой мер любого города этой страны отдаст правую руку, чтобы на его территории построили что-то крупное, типа ТЦ, Супермаркета и т.д.
LutsMan написав:Давно пора ввести прямой налог с продажи и сделать этот налог хотя бы наполовину "местным". Тогда любой мер любого города этой страны отдаст правую руку, чтобы на его территории построили что-то крупное, типа ТЦ, Супермаркета и т.д.
А що робити з експортом? Чи тут європейці побудують заводи орієнтовані саме на їхній ринок, а держава, окрім 130% зайнятості населення - нічого з цього мати не буде. Хоча - варіант. Жити на ЄСВ, витрати на утримання податкової зменшуються втриччі...
Этого не произойдет по одной простой причине: за счет этого налога кормится куча народу, в.т.ч. на нелегальных схемах возмещения НДС. Олигархи получают от гос-ва миллиарды, а вы предлагаете это убрать? Да кто из них в здравом уме на это пойдет? :-)
sal написав:Это самый стабильный налог. на нем все государство держится
Самый корумпированный налог на котором все схемы держатся, ну а если не все то половина как минимум, для общего развития так сказать, за 9 месяцев 2019 г. в бюджет пришло налог на прибыль 76, налог с доходов физ лиц - 80, акциз - 52 рента - 35. ПДВ - 268, НО выплачено из бюджета по возмещению ПДВ - 120 млрд, т.е. в бюджет по факту поступило - 130 где то. и второй момент платит то этот налог по факту конечный потребитель т.е. население, вот и посчитайте 20 ПДВ плюс 19,5 подоходный и военный вот и получается почти 40% с зарплаты - это налоги.
sal написав:Это самый стабильный налог. на нем все государство держится
Самый корумпированный налог на котором все схемы держатся, ну а если не все то половина как минимум, для общего развития так сказать, за 9 месяцев 2019 г. в бюджет пришло налог на прибыль 76, налог с доходов физ лиц - 80, акциз - 52 рента - 35. ПДВ - 268, НО выплачено из бюджета по возмещению ПДВ - 120 млрд, т.е. в бюджет по факту поступило - 130 где то. и второй момент платит то этот налог по факту конечный потребитель т.е. население, вот и посчитайте 20 ПДВ плюс 19,5 подоходный и военный вот и получается почти 40% с зарплаты - это налоги.
К ЗАРПЛАТЕ НДС НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. К тому же, кроме ИСХОДЯЩЕГО (к уплате)есть и входящий НДС (к возмещению), причем у ЛЕГАЛЬНО работающей фирмы - со всех предоставляемых ей работ/услуг. В реале (на своем примере) при ставке в 20% объем выплачиваемого НДС не превышает 2,5% от оборота.
sal написав:Это самый стабильный налог. на нем все государство держится
Самый корумпированный налог на котором все схемы держатся, ну а если не все то половина как минимум, для общего развития так сказать, за 9 месяцев 2019 г. в бюджет пришло налог на прибыль 76, налог с доходов физ лиц - 80, акциз - 52 рента - 35. ПДВ - 268, НО выплачено из бюджета по возмещению ПДВ - 120 млрд, т.е. в бюджет по факту поступило - 130 где то. и второй момент платит то этот налог по факту конечный потребитель т.е. население, вот и посчитайте 20 ПДВ плюс 19,5 подоходный и военный вот и получается почти 40% с зарплаты - это налоги.
К ЗАРПЛАТЕ НДС НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. К тому же, кроме ИСХОДЯЩЕГО (к уплате)есть и входящий НДС (к возмещению), причем у ЛЕГАЛЬНО работающей фирмы - со всех предоставляемых ей работ/услуг. В реале (на своем примере) при ставке в 20% объем выплачиваемого НДС не превышает 2,5% от оборота.
Будем учить матчасть, есть человек который получает зарплату 1600 грн. с которой ему нужно заплатить 18,0 подоходный и 1,5 военный получаем 1288, потом этот человек идет в супермаркет, легальный, все как не может быть, и тратит эти деньги, все 1288 и получается за товар непосредственно без пдв человек потратит 1073 грн, а пдв заплатит этому же магазину в размере 20% от стоимости товара, так сколько процентов из дохода человека пошло на налоги, посчитать или сами справитесь?? а что касается Фирм официальн оработающих с ПДВ то им от ставки не холодно не жарко, потому как этот налог по факту платит конечный потребитель.
MGVP написав:Самый корумпированный налог на котором все схемы держатся, ну а если не все то половина как минимум, для общего развития так сказать, за 9 месяцев 2019 г. в бюджет пришло налог на прибыль 76, налог с доходов физ лиц - 80, акциз - 52 рента - 35. ПДВ - 268, НО выплачено из бюджета по возмещению ПДВ - 120 млрд, т.е. в бюджет по факту поступило - 130 где то. и второй момент платит то этот налог по факту конечный потребитель т.е. население, вот и посчитайте 20 ПДВ плюс 19,5 подоходный и военный вот и получается почти 40% с зарплаты - это налоги.
К ЗАРПЛАТЕ НДС НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. К тому же, кроме ИСХОДЯЩЕГО (к уплате)есть и входящий НДС (к возмещению), причем у ЛЕГАЛЬНО работающей фирмы - со всех предоставляемых ей работ/услуг. В реале (на своем примере) при ставке в 20% объем выплачиваемого НДС не превышает 2,5% от оборота.
Будем учить матчасть, есть человек который получает зарплату 1600 грн. с которой ему нужно заплатить 18,0 подоходный и 1,5 военный получаем 1288, потом этот человек идет в супермаркет, легальный, все как не может быть, и тратит эти деньги, все 1288 и получается за товар непосредственно без пдв человек потратит 1073 грн, а пдв заплатит этому же магазину в размере 20% от стоимости товара, так сколько процентов из дохода человека пошло на налоги, посчитать или сами справитесь?? а что касается Фирм официальн оработающих с ПДВ то им от ставки не холодно не жарко, потому как этот налог по факту платит конечный потребитель.
По-перше: з/п на рівні 1 600грн в Україні не існує. Хіба що в день))) По-друге: чому Ви не врахували ті податки, які ще платить роботодавець за працівника, а там же ще приблизно 25%-32%. По-третє: в вартість товарів в супермаркеті вже враховано з/п працівників з усіма податками (+-45%),з вартісттю г_вно-реклами, ... А ринки, перебуваючи на єдиному податку - підтягуються до цін в супермаркетах, та ще й поплакують, що дуже низькі ціни. А загалом все вірно. Теперішнє оподаткування у нас дуже нагадує кріпацтво(50%-60% добутого мали віддати панам), але кріпакам ще житло надавали. І я, все ж таки, не розумію, чому була взята сума в 1 600грн в прикладі?