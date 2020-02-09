У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:42
PSL написав: _hunter написав:
Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
Вопрос не ко мне, а к гостям столицы. Стоять и искать в телефоне, чтобы ответить приезжему, если куда-то торопишься - это малость неудобно
Ну так жалуются не приезжие, вроде. Если нет времени/желания помогать -- его и для обстоятельного "напутствия" не найдется.
PSL написав: _hunter написав:
кто сейчас догору спрашивает???
Гугл не всегда успевает за переименователями и люди в возрасте не всегда имеют смарты.
OpenStreetMaps всегда успевают.
Пора заводить -- 2020 на дворе, вроде как. Сейчас это уже начинает звучать как "и люди в возрасте не всегда умеют читать"...
_hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:19
_hunter написав:
OpenStreetMaps всегда успевают.
Посмотрел... Проспект Комарова всё ещё Комарова, а не проспект Любомира Гузара, как он называется с ноября 2019 года, а уже "2020 год на дворе"©
Так что, мимо.
PSL
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:10
PSL написав: _hunter написав:
OpenStreetMaps всегда успевают.
Посмотрел... Проспект Комарова всё ещё Комарова, а не проспект Любомира Гузара, как он называется с ноября 2019 года, а уже "2020 год на дворе"©
Так что, мимо.
А запрос на правку когда был? -- они за неделю, обычно, успевают.
_hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:15
Так ніхто окрім зміни назви робити нічого не хоче, ви спочатку збудуйте хоча б один туалет на території історико-мемореального заповідника, вже буде велика справа!
jicabe7848
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