Постанову ухвалять у березні.
Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:24
Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:25
Ничё не понятно. Что значит если не пользовался год? А если не пользовался месяц, так чего я вам ушлепкам должен платить за этот месяц? Е..о не треснет? Когда мы вас г*** уже повесим на столбах на крещатике....придет время, будете просить пощады
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