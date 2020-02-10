Постанову ухвалять у березні.
Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:24
Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:25
Ничё не понятно. Что значит если не пользовался год? А если не пользовался месяц, так чего я вам ушлепкам должен платить за этот месяц? Е..о не треснет? Когда мы вас г*** уже повесим на столбах на крещатике....придет время, будете просить пощады
Додано: Сер 12 лют, 2020 05:04
Re: Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
А что непонятного?
Не понятно как в очередной раз эти хитросделанные "обули" все население?
Для примера, если есть плита, то при условии отсутствия потребления природного газа заплатите за "доставку" минимум 36 кубов.
Если, не дай бог, у вас стоит колонка (привет хрущевкам без ЦО и всем жителям Ужгорода, большей части Львова, и прочим, кто не имеет ЦГВП) - плиз, минимум за доставку 126 куб. м. Даже если вы не использывали тот газ.
А если нет ЦО и в квартире (доме) котел (но вы, из-за дороговизны газа давно перешли на дрова, пелеты и прочие горючие в-ва) - милости просим оплатить за "доставку" 314 куб. метров газа.
Доставка за газ по регионам, в среднем 0,9-1,2 грн за куб, с последующим повышением в 1,5 раза
Все для людей.
Ну, а кто те люди - все мы их прекрасно знаем поименно
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 12 лют, 2020 07:45
Платить за распределение должны. Но цена должна рассчитываться на основании суммарной мощности (читай, потребления) установленных газовых приборов, а не измеренных или вмененных объемов потребления в прошлом. Есть плита/колонка/котел, значит ты можешь ее в любой момент включить и техническую возможность для этого распределяющая компания должна обеспечить. За это и платится. Насосы тут не нужны, газ сам течет в направлении от большего давления к меньшему.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:57
Реальный беспредел и развод в платежах за доставку
Ну хоть что-то... Но развод красивый: мало того, что сейчас насчитывают по 140грн в месяц при нулевом использовании у кого отопление газом, так теперь просто узаконили минимум меньше которого платить невозможно. Т.е. по факту, большинство бабушек/дедушек по селам должны заплатить теперь по 400грн. в год (в текущих ценах) просто так. Ситуация на самом деле похожа на развод, т.к. расчеты непонятны, обоснования непрозрачны и цифры выглядят взятыми с потолка. Ездил в Киевоблгаз на консультацию: платить обязаны все подключенные, а если кто не платит (по разным причинам), то через пол года-год отключают, ну а повторное подключение стоит 20тыс.грн. Красота!!! Что за нах???
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:59
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:17
Re: Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
В этом и состоит красота развода...
До принятия нового закона все владельцы частных домов с газом должны будут платить по 120-150грн в месяц просто так, даже если потребления было ноль. Но ирония судьбы заключается в том, что если вы потребили несколько десятков кубов, то должны платить по 1-5грн в месяц, а не 130-150грн как при нулевом потреблении. На мои возмущения оператор сказала, что у них четкая инструкция, да дурацкая, и я конечно могу не платить, но вариантов на сегодня нет, а новый закон пока в проекте.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:46
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:51
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:53
А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...
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