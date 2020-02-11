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Регулятор знизить плату за
розподіл газу для тих, хто...

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:12

Re: Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

  _hunter написав:А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...

Шутите???
А то, что плату за транспортировку ввели в ЭТОМ году задним числом и именно на таких хитро)О(опых условиях!!!(С)
В прошлом году кто не пользовался - не платил ничего! Теперь тот кто не пользовался в прошлом году - платит по 130-150грн в месяц(зависит от области), а кто пользуется по чуть-чуть - платит несколько гривен. ГДЕ ЛОГИКА??? Это надо было вводить не задним числом и прошлогоднее потребление не учитывать, а иначе выглядит как самый настоящий развод.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37

  Watcher написав:
  _hunter написав:А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...

[b]Шутите???[/b]
А то, что плату за транспортировку ввели в ЭТОМ году задним числом и именно на таких хитро)О(опых условиях!!!(С)
В прошлом году кто не пользовался - не платил ничего! Теперь тот кто не пользовался в прошлом году - платит по 130-150грн в месяц(зависит от области), а кто пользуется по чуть-чуть - платит несколько гривен. ГДЕ ЛОГИКА??? Это надо было вводить не задним числом и прошлогоднее потребление не учитывать, а иначе выглядит как самый настоящий развод.

Отнюдь.

Логика проста: не пользуешся -- отключайся. А сидеть на двух стульях -- неудобно.
Регламент "при отсутствии фактических показаний использовать нормы потребления" есть абсолютно у всех поставщиков абсолютно всех "ресурсов".
Раньше "прокатывало", в этом году "непрокатило". Бывает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05

Re: Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

  _hunter написав:Логика проста: не пользуешься -- отключайся.

А лично Вы пробовали отключиться от какого-либо "ненавязчивого" сервиса нашего государства ? Например от Центрального отопления. Рекомендую попробовать, узнаете много нового.
LutsMan
 
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  #<12
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