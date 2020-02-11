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Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:12
_hunter написав:
А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...
Шутите???
А то, что плату за транспортировку ввели в ЭТОМ году задним числом и именно на таких хитро)О(опых условиях!!!(С)
В прошлом году кто не пользовался - не платил ничего! Теперь тот кто не пользовался в прошлом году - платит по 130-150грн в месяц(зависит от области), а кто пользуется по чуть-чуть - платит несколько гривен. ГДЕ ЛОГИКА??? Это надо было вводить не задним числом и прошлогоднее потребление не учитывать, а иначе выглядит как самый настоящий развод.
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Watcher
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37
Watcher написав:
[b]Шутите???
_hunter написав:
А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...
[/b]
А то, что плату за транспортировку ввели в ЭТОМ году задним числом и именно на таких хитро)О(опых условиях!!!(С)
В прошлом году кто не пользовался - не платил ничего! Теперь тот кто не пользовался в прошлом году - платит по 130-150грн в месяц(зависит от области), а кто пользуется по чуть-чуть - платит несколько гривен.
ГДЕ ЛОГИКА??? Это надо было вводить не задним числом и прошлогоднее потребление не учитывать, а иначе выглядит как самый настоящий развод.
Отнюдь.
Логика проста: не пользуешся -- отключайся. А сидеть на двух стульях -- неудобно.
Регламент "при отсутствии фактических показаний использовать нормы потребления" есть абсолютно у всех поставщиков абсолютно всех "ресурсов".
Раньше "прокатывало", в этом году "непрокатило". Бывает.
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_hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:05
_hunter написав:
Логика проста: не пользуешься -- отключайся.
А лично Вы пробовали отключиться от какого-либо "ненавязчивого" сервиса нашего государства ? Например от Центрального отопления. Рекомендую попробовать, узнаете много нового.
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LutsMan
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:06
summacut написав:Платить за распределение должны
. Но цена должна рассчитываться на основании суммарной мощности (читай, потребления) установленных газовых приборов, а не измеренных или вмененных объемов потребления в прошлом. Есть плита/колонка/котел, значит ты можешь ее в любой момент включить и техническую возможность для этого распределяющая компания должна обеспечить. За это и платится. Насосы тут не нужны, газ сам течет в направлении от большего давления к меньшему.
цена за распределение всегда сидела в стоимости газа и эта система была логичной и справедливой, а то что делается сейчас иначе как маразмом назвать нельзя...
кроме того следует учесть что для распределения газа используются газовые сети, которые не принадлежат облгазам, так как являються собственностью местных громад/граждан. и логично в этой ситуации поставить вопрос о том, чтобы облгазы платили арендную оплату за использование имущества громад/граждан...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:25
_hunter написав: Gippo написав:
Но за весь прошлый год я транспортировку уже
давно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему я сейчас
должен платить за прошлый год?
Вы что-то недопоняли. Плата за транспортировку _в этом_ году.
Смотрите.
В прошлом году в частном доме я потребил (и полностью оплатил транспортировку) 1600 м³. С этого 2020 года вводят плату за транспортировку. Ок. В мае этого года я потреблю 3 куба. Что при тарифе 0.66 грн/м³ составит меньше двух гривен. Однако мне весь этот год ежемесячно будут выставлять по 90 гривен в месяц. Вы считаете эти расчеты правильными?
А если, как собираются, еще в 2 раза поднимут тарифы, то я уже в мае только за доставку трех кубов заплачу 180 гривен.И это не считая стоимости самого газа, который обойдется мне в 20-25 гривен. Неплохо, да?
Итого цена за 3 куба газа в мае (со всеми НДС, транспортировками и пр.) составит для меня больше 200 грн.
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Gippo
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:25
LutsMan написав: _hunter написав:
Логика проста: не пользуешься -- отключайся.
А лично Вы пробовали отключиться от какого-либо "ненавязчивого" сервиса нашего государства ? Например от Центрального отопления. Рекомендую попробовать, узнаете много нового.
Я уже в какой-то "паралельной" ветке писал: от ЦО (как и от ГВC) законодательно невозможно отключиться в индивидуальном порядке.
Для газа такого закона нет. -- мимо.
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_hunter
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:29
Gippo написав: _hunter написав: Gippo написав:
Но за весь прошлый год я транспортировку уже
давно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему я сейчас
должен платить за прошлый год?
Вы что-то недопоняли. Плата за транспортировку _в этом_ году.
Смотрите.
В прошлом году в частном доме я потребил (и полностью оплатил транспортировку) 1600 м³. С этого 2020 года вводят плату за транспортировку. Ок. В мае этого года я потреблю 3 куба. Что при тарифе 0.66 грн/м³ составит меньше двух гривен. Однако мне весь этот год ежемесячно будут выставлять по 90 гривен в месяц. Вы считаете эти расчеты правильными?
А если, как собираются, еще в 2 раза поднимут тарифы, то я уже в мае только за доставку трех кубов заплачу 180 гривен.И это не считая стоимости самого газа, который обойдется мне в 20-25 гривен. Неплохо, да?
Итого цена за 3 куба газа в мае (со всеми НДС, транспортировками и пр.) составит для меня больше 200 грн.
Ничего не понял. В прошлом году в месяц в среднем потреблялось за сто кубов. А в этом году будет три? -- за счет чего такое падение потребления?
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_hunter
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:26
Gippo
Все правильно. Действительно за 3 куба газа в мае вы заплатите 90 грн., при этом стоимость транспортировки для вас составит 90:3=30 грн. за куб, но в то же время за потребленное в холодное время года на отопление ежемесячно по 400 кубов (условно) вы будете платить за транспортировку тоже 90 грн. в мес., т.е. цена транспортировки одного куба зимой равна 90:400=0,23 грн. за куб.
30 грн. за куб вы видите и возмущаетесь, но вы не замечаете 0,23 грн. за куб. и не протестуете против этого.
Такое уже было, когда оплата за ЦО разбивалась не на 6 месяцев (только в холодное время года), а на 12 месяцев (полный год), чтобы людям менее напряженно было платить за месяцы, где была самая большая плата за ком. услуги.
Даже если в мае в 2 раза поднимут тарифы, до 180, все равно по сентябрь 2020 г. вы будете платить по старому, по 90, т.к. оплата рассчитывается за потребленный газ за предыдущий год, а вот с 1 октября 2020 вы будете платить из расчета среднего потребления за "1 октября 2019 - 30 сентября 2020" и цены транспортировки 180 грн. за куб (условно, т.к. пока это только разговоры).
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yanyura
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4
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:17
_hunter написав: Gippo написав: summacut написав:
Платить за распределение должны.
Хорошо, соглашусь. Но за весь прошлый год я транспортировку уже
давно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему я сейчас
должен платить за прошлый год?
Вы что-то недопоняли. Плата за транспортировку _в этом_ году.
Ну вы просто тупите
разберитесь Gippo все правильно пишет,у меня такая же ситуация с оплатой как у него.Платить макс за доставку при мин потребления.Стоимость транспортировки равна 1.03 а с лета увеличивается в два раза
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bugalter
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:31
bugalter написав: _hunter написав: Gippo написав:
Хорошо, соглашусь. Но за весь прошлый год я транспортировку уже
давно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему я сейчас
должен платить за прошлый год?
Вы что-то недопоняли. Плата за транспортировку _в этом_ году.
Ну вы просто тупите
разберитесь Gippo все правильно пишет,у меня такая же ситуация с оплатой как у него.Платить макс за доставку при мин потребления.Стоимость транспортировки равна 1.03 а с лета увеличивается в два раза
С чем разобраться?
Плата за транспортировку [b]в этом году
. Расчитывается на основании потребления в прошлом году[/b]. Коэффициент -- да -- летом увеличится.
Что непонятно?
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_hunter
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