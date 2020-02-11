Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:43

yanyura написав: Gippo



30 грн. за куб вы видите и возмущаетесь, но вы не замечаете 0,23 грн. за куб. и не протестуете против этого. вы видите и возмущаетесь, но вы не замечаетеи не протестуете против этого.

Скажу больше, меня и до этого момента не напрягала вообще цена за доставку, входящая в общую стоимость. И по этому поводу я не возмущался на форумах )Ну назовите вы это абонплатой. Выставьте какую-то сумму для всех и всё. Или начисляйте через объемы, но по факту потребления. Возмущаться я начал, когда мне выставляют счет за доставку уже оплаченного газа. Бред какой-то.Кстати, в платежке за февраль 2019 года эта цена транспортировки составляла. А летом -. Сравните выделенное вами и мною. Это как раз разница между зимой и летом.Вы действительно верите, что в феврале 2021 года я за потребленный сегодня газ заплачу 66 копеек (которые рассчитаны сегодня)? С пересчетом данных по объему транспортировки на основании реальных данных и возвратом переплат. Очень сильно сомневаюсь.Вот мне уже второй год продолжают умножать моё потребление на мифические коэффициенты. Сумма переплат уже приближается к 1000 гривен. И что-то ни старая, ни новая власть ничего не могут с этим поделать. Хотя все суды выигрываем и все облгазы регулярно штрафуют за это с требованием пересчета данных с 2018 года.