Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:03
_hunter Если бы потребление было "константой",тогда так можно,но потребление РАЗНОЕ ,как можно прошлое применять к настоящему.Это как в гастрономе посчитать расход за прошлый год и применить этот расход к сегодняшней ситуации.Оплата только сейчас за сейчас это хоть логично.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:01
Именно по этой причине В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ плата изменится. А оплата -- она только сейчас за сейчас. За завтра платить никто не требует.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:43
Скажу больше, меня и до этого момента не напрягала вообще цена за доставку, входящая в общую стоимость. И по этому поводу я не возмущался на форумах )
Ну назовите вы это абонплатой. Выставьте какую-то сумму для всех и всё. Или начисляйте через объемы, но по факту потребления. Возмущаться я начал, когда мне выставляют счет за доставку уже оплаченного газа. Бред какой-то.
Кстати, в платежке за февраль 2019 года эта цена транспортировки составляла 36 копеек. А летом - 18,8 копеек за куб. Сравните выделенное вами и мною. Это как раз разница между зимой и летом.
Вы действительно верите, что в феврале 2021 года я за потребленный сегодня газ заплачу 66 копеек (которые рассчитаны сегодня)? С пересчетом данных по объему транспортировки на основании реальных данных и возвратом переплат. Очень сильно сомневаюсь.
Вот мне уже второй год продолжают умножать моё потребление на мифические коэффициенты. Сумма переплат уже приближается к 1000 гривен. И что-то ни старая, ни новая власть ничего не могут с этим поделать. Хотя все суды выигрываем и все облгазы регулярно штрафуют за это с требованием пересчета данных с 2018 года.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:02
Ну называйте вы это абонплатой -- если вам так проще.
С фиксированной суммой "для всех и все" сложнее -- идет заигрывание с "малоимущими" -- при сумме гривен в "полтыщщи" в год, но для всех -- тут бы уже пешии колонны собирались бы а не "нытье на форумах"...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:02
_hunter Мы как будто на разных языках говорим с вами.Вы имеете какое то отношение к газовой конторе,или..вот пишите оплата сейчас за сейчас ,но по вчерашнему некорректному подсчету.Неужели не понятно ,взять прошлый период и считать,а в этом году зима теплая и существенная экономия.Маразм или хитрый умысел для своего кармана .Поймите наконец всю бредовость идеи .Кстати стоимость доставки газа у нас в городе 1,308 грн.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:27
bugalter За прошлый год было потрачено и оплачено 560 м куб газа.В том числе и транспортировка,которая входила в тариф.Считают мне транспортировку на текущий год следующим образом 560х1.308/12 равно к ежемесячной оплате 61.04.Максимальное потребление газа этой зимой было в январе это 60 м куб,февраль выйду максимум 40 кубов ,а дальше еще меньше,летом 10 кубов примерно.Но доставку хотят с меня получать по 61 гривне круглогодично.Вот в чем проблема.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:48
а зачем вам вообще оплоачивать неоказанные услуги?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:09
Если регулятор такой умный, то почему не обращает внимание на начисление дополнительных кубов на приведение к стандартным условиям. Это - раз.
Второе, почему регулятор не обращает внимание на грубейшее нарушение облгазами закона о пене за несвоевременную оплату доставки газа ? По закону пеня равна 0,01 % за каждый день просрочки после 20 числа, а по правилам облгазов, которым законы не писаны, пеня - 3,3% за каждый день (итого за месяц -100%).
Что за бардак в стране ? Есть ли в ней хоть какая-то власть, способная навести порядок ?
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