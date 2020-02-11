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Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:28
Тракторист
Не буду оплачивать ,но в личном кабинете Уже висит сумма ,такая как выше написано.Не оплачу это долг.
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bugalter
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