Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

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Додано: Суб 15 лют, 2020 17:28
Тракторист Не буду оплачивать ,но в личном кабинете Уже висит сумма ,такая как выше написано.Не оплачу это долг.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:05
+1 Отключиться от газа в многоквартирном доме НЕВОЗМОЖНО, т.е. даже если подать заявку, и будет опломбирован вентиль на входе в квартиру, все-равно будут приходить квитанции за транспортировку. Мы же давление до вентиля обеспечили, а то что потребления нет и отключены, нас не волнует согласно нового постановления.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:12
А что тут удивительного?
Простой переход на альтернативное отопление, было газом- стало электрикой, дровами, палетами...
И идиотизм всего этого состоит в том что ПЕРЕПЛАТА просто драконовская,
вот простой пример, в прошлом году отопление было газом - 2000 кубов за год, в этом все на электрике-только газовая плита, НО по новому ВСЕ РАВНО нужно платить ВЕСЬ ГОД как за потребление 2000 кубов, хотя по факту текущий год потребление 30 кубов., и это даже НЕ СЧИТАЯ того что за ПРОШЛЫЙ год УЖЕ заплачено за транспортировку газа в ТАРИФЕ!!!
Зе"""м в действии. "Не-не они не такие" (с)
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